Росстат второй раз в 2019 году зафиксировал дефляцию в России

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Потребительские цены в России с 6 по 12 августа 2019 года снизились на 0,1%, свидетельствуют данные Росстата. Дефляция в России в текущем году отмечается уже во второй раз.

Неделей ранее инфляция находилась на нулевом уровне, а с начала года набрала 2,6%. В годовом выражении на 12 августа инфляция составила около 4,5%.

За прошедшую неделю цены на куриные яйца выросли на 1,3%, пшено - на 0,8%, баранину, мясо кур и мороженую рыбу - на 0,4%, говядину, масло сливочное и подсолнечное - на 0,3%, колбасы полукопченые, сыры, рис и карамель - на 0,2%.

За этот же период цены на сахар-песок снизились на 1%, водку и шоколадные конфеты - на 0,2%.

Снижение цен на плодоовощную продукцию в среднем составило 3,0%, в том числе на помидоры - 9,2%, морковь - 5,6%, картофель - 5,4%, лук репчатый - 5,0%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.