Акции АФК "Система" на Мосбирже подешевели почти на 5%

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Обыкновенные акции АФК "Система" подешевели в ходе торгов на Московской бирже на 4,9% - до 10,95 рубля за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки на 16:25 мск.

Акции компании дешевеют в отсутствие корпоративных новостей.

АФК "Система" - российская инвестиционная компания. Портфель "Системы" состоит преимущественно из российских компаний, представляющих различные сектора экономики, включая телекоммуникации, розничную торговлю, лесопереработку, сельское хозяйство, высокие технологии, банковские услуги, недвижимость, медицинские услуги и гостиничный бизнес. Основным акционером "Системы" является председатель ее совета директоров Владимир Евтушенков.