"Сбербанк страхование" и экс-глава РНПК Галушин обсуждают его назначение главой компании

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Сбербанк и бывший глава Российской национальной перестраховочной компании (РНПК) Николай Галушин обсуждают его назначение главой одной из страховых "дочек" госбанка - компании "Сбербанк страхование". Об этом ТАСС сообщил источник на страховом рынке. Галушин подтвердил ТАСС факт переговоров, подчеркнув, что "никаких договоренностей нет". От других комментариев он отказался.

В Сбербанке не стали опровергать или подтверждать информацию о переговорах, но также отметили, что никаких решений не принято.

"О ключевых назначениях Сбербанк информирует после принятия соответствующих решений. На сегодняшний день таких решений в отношении компании "Сбербанк страхование" не принято", - заявил ТАСС представитель банка.

По словам источника ТАСС, Галушин предложил руководству блока управления благосостоянием Сбербанка (курирует небанковский бизнес группы, в том числе страховой) план вывода "Сбербанк страхования" в лидеры розничного страхования.

По итогам первого квартала 2019 года "Сбербанк страхование" занимает 18-е место по сборам (3,9 млрд рублей). Ключевые направления бизнеса компании - страхование жилья, ипотеки, банковских карт и т.д. Из массовых видов компания не занимается автострахованием - ОСАГО и каско, но не исключает выхода на эти рынки после 2020 года.

С ноября 2017 года исполняющим обязанности генерального директора "Сбербанк страхования" является Дмитрий Попов.

Вторая "дочка" госбанка - "Сбербанк страхование жизни" - за счет продаж в отделениях банка полисов инвестрахования жизни (ИСЖ) является лидером в этом сегменте, а по итогам 2018 года даже стала лидером страхового рынка РФ в целом, собрав 181,5 млрд рублей премий (по итогам первого квартала 2019 года занимает второе место - 37,6 млрд рублей).

Галушин возглавлял РНПК ("дочка" ЦБ РФ) с момента ее основания в 2016 году, покинул этот пост 1 июля 2019 года. В 1994-2004 годах работал в "Ингосстрахе", в 2004-2005 годах был заместителем гендиректора "Ренессанс страхования". В 2005 году вернулся в "Ингосстрах" на должность замгендиректора. В 2012-2016 годах был заместителем председателя правления "Согаза".