Индексы Мосбиржи и РТС по итогам дня снизились на 1,61-2,94%

МОСКВА, 14 августа. /ТАСС/. Индексы Мосбиржи и РТС к завершению торгов снизились. Индекс Мосбиржи уменьшился на 1,61% - до 2637,04 пункта, индекс РТС снизился на 2,94%, до 1259,68 пункта, следует из данных торгов.

Курс доллара к рублю на Московской бирже по состоянию на 18:54 мск увеличился на 1,64%, до 65,995 рубля, курс евро вырос на 1,35%, до 73,52 рубля. Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2019 года на бирже ICE в Лондоне снизилась на 2,3%, до $58,6 за баррель.

"Индекс Мосбиржи сегодня к закрытию дневных торгов снизился. Набор поводов для снижения остается прежним, сегодня в рыночных СМИ в очередной раз сравнительно активно обсуждали риски ослабления экономики КНР", - рассказал аналитик управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Александр Осин.

В ИК "Фридом Финанс" полагают, что повышение индекса Мосбиржи до конца недели по-прежнему возможно, как и рост доллара к рублю на фоне повышенных краткосрочных рисков. Целевой уровень закрытия торгов четверга по прогнозу компании составляет 2610-2660 пунктов по индексу Мосбиржи и 65,15-66,80 по валютной паре доллар/рубль.

"Российский рынок может снизиться в четверг, так как последняя макростатистика, в частности, из Европы и Китая, достаточно депрессивная, а Германия оказалась на грани рецессии. Решение Трампа отложить введение пошлин на ряд китайских товаров дало рынкам лишь кратковременное облегчение, но в целом ситуацию не изменило", - пояснил старший аналитик "БКС Премьер" Сергей Суверов.

Индекс Мосбиржи по прогнозам "БКС Премьер" завтра может колебаться в диапазоне 2640-2645 пунктов, курс рубля - в пределах 64,8-65,6.