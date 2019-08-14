Шувалов: карту инвестиционных возможностей должен разработать каждый регион страны

ИЖЕВСК, 14 августа. /ТАСС/. Председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов во время поездки в Ижевск заявил, что каждый регион страны должен иметь карту инвестиционных возможностей, которая позволит субъектам облегчить работу, в том числе с институтами развития госкорпорации.

"Этот проект по инвестиционному аудиту - это начало большой работы, которая в принципе должна быть проведена в масштабах всей страны. Надо нам это предложить каждому субъекту в том или ином формате, это надо сделать. И для каждого субъекта, который хочет работать по привлечению инвестиций с государственной корпорацией развития, с банками с государственным участием или с частными инвесторами, нужна хорошая проработка. Нам нужно это предложить каждому субъекту в том или ином формате это сделать. Это для нас значительно проще при выборе лучшего формата работы. Мы сейчас с ВЭБ.РФ, ДОМ.РФ, Корпорацией МСП и Российским экспортным центром пытаемся найти для себя лучшее лекало, чтобы работать быстрее [с регионами]", - сказал журналистам Шувалов.

По его словам, сейчас подобная работа проделана лишь в нескольких регионах РФ, при этом документ в случае с Удмуртией является фактическим планом действий. "Я считаю, что здесь Удмуртия является примером. У нас есть инвестиционно привлекательные регионы, но чтобы так это было совсем серьезно отработано - это единицы регионов", - сказал Шувалов.

Карта инвестиционных возможностей Удмуртии представляет собой документ, в который вошли сведения о более чем 300 инвестиционных площадках и 180 инвестиционных проектах, в том числе из сферы сельского хозяйства, пищевой промышленности, IT, машиностроения, энергетики и других направлений.

"Мы в Санкт-Петербурге представили аудит инвестиционных возможностей, которые мы в партнерстве с ВЭБ.РФ и при помощи международной консалтинговой компании подготовили. Это дорожная карта для потенциальных инвесторов, как внутренних, так и внешних. Сегодня мы дополнили этот документ, эту дорожную карту 61 проектом на сумму 95 млрд рублей, которые мы хотели бы и готовы, и уже реализуем с командой ВЭБ.РФ", - сказал глава Удмуртии Александр Бречалов.