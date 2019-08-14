Трамп вновь заявил, что проблемой для экономики США является не Китай, а ФРС

ВАШИНГТОН, 14 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил в среду, что проблемой США является не Китай, а Федеральная резервная система (ФРС) страны, обвинив при этом финрегулятор и его председателя Джерома Пауэлла в невежестве.

"Компании и рабочие места уходят [из Китая]. Цены для нас не выросли, а в некоторых случаях снизились. Китай не наша проблема, хотя ситуация вокруг Гонконга не помогает. Наша проблема - это ФРС", - написал глава Белого дома в своем Twitter, обвинив финрегулятор в том, что он "слишком быстро и высоко" поднял базовую процентную ставку, а теперь слишком медленно ее снижает.

По мнению главы государства, "другие страны благодарят невежественного Джерома Пауэлла и ФРС" за такую политику. "Германия и многие другие играют в эту игру", - добавил президент США.

Трамп в последнее время постоянно подвергает критике политику выполняющей функции центрального банка страны ФРС и ее руководства. Президент и его советники неоднократно призывали ЦБ понизить базовую процентную ставку, а также отказаться от программы количественного ужесточения и перейти к политике количественного смягчения.

Ранее агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщило, что американский лидер рассматривает возможность отставки Пауэлла. Представители Белого дома при этом неоднократно заявляли, что президент уважает независимость ФРС и не намерен вмешиваться в ее решения.

В конце июля американский финрегулятор впервые с 2008 года принял решение понизить базовую процентную ставку на 25 б. п., до 2-2,25%.