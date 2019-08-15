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Курс доллара на Мосбирже снизился до 65,71 рубля

Курс евро - до 73,27 рубля

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 31 копейку и составил 65,71 рубля.

Курс евро опустился на 29 копеек, до отметки 73,27 рубля, свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс Мосбиржи на открытии торгов увеличился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 0,25% и составил 2643,59 пункта.

Индекс РТС поднялся на 0,61% и достиг отметки в 1267,33 пункта, свидетельствуют данные Московской биржи.

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