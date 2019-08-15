Россельхознадзор ограничил поставки свинины из Болгарии и Словакии

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Россельхознадзор с 9 августа ограничил поставки в РФ живых свиней и свинины из Болгарии и Словакии из-за вируса африканской чумы свиней (АЧС). Об этом сообщается в материалах ведомства.

"В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по африканской чуме свиней на территории Словакии и Болгарии с 9 августа 2019 года вводятся временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию со всей территории Словакии и Болгарии живых свиней, продуктов убоя свиней, свинины и продукции, содержащей свинину", - отмечается в сообщении.

Ограничения на поставку не распространяются на некоторую продукцию, прошедшую обработку по технологии, гарантирующей разрушение вируса АЧС.

Россельхознадзор также ввел временные ограничения на транзит по территории РФ свиней со всей территории упомянутых стран.