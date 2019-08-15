Экспорт грузинского вина в Россию в июле сократился на 27%

ТБИЛИСИ, 15 августа. /ТАСС/. Грузия в июле этого года экспортировала в Россию более 3,5 млн бутылок вина, что на 27% меньше по сравнению с тем же периодом 2018 года. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении пресс-службы Национального агентства вина Грузии.

"В мае Грузия экспортировала в Россию более 4,5 млн бутылок вина, в июне - более 4,2 млн, а в июле экспорт вина сократился до более 3,5 млн бутылок, что на 27% меньше по сравнению с показателем экспорта за июль прошлого года", - сказано в сообщении.

Глава агентства Леван Мехузла в четверг заявил, что в этом году грузинские компании по производству вина могут снизить объем закупок винограда, опасаясь того, что Россия из-за митингов в Тбилиси 20 - 21 июня может ввести санкции на экспорт этого вида алкогольной продукции.