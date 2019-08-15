Орешкин: меры ЦБ по охлаждению рынка потребкредитования пока не дали результатов

МОСКВА, 15 августа. /ТАСС/. Принимаемые Банком России меры по охлаждению рынка потребительского кредитования пока не принесли результатов, темпы роста этого сегмента до последнего времени ускорялись. Об этом заявил в интервью агентству Reuters глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

"С Центробанком у нас нет конфликта по поводу потребительского кредитования. Здесь вопрос очень простой: нужен результат - изменение текущего тренда. ЦБ говорит, что он применяет и применял меры для охлаждения рынка. Эффективность всегда определяется результатом. Так как до последнего времени темпы роста потребкредитования ускорялись, значит - результата нет", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, приведут ли действия Банка России к охлаждению потребкредитования, Орешкин ответил, что это сложно оценить заранее. "Будем смотреть. Когда мы будем во второй половине августа выпускать макропрогноз, там как раз про кредитный цикл будут оценки и разные сценарии, так как это будет напрямую влиять на прогноз экономики. Результат динамики потребительских кредитов - полная зона ответственности Банка России", - отметил министр.

Глава Минэкономразвития также допустил, что если на фоне устойчивого ускорения роста потребкредитования "еще пару лет подождать и ничего не делать, то можно получить рецессию".

"С точки зрения влияния на рост - у ЦБ есть обязанность обеспечивать спрос, соответствующий потенциальному выпуску. Если будет слабый спрос по каналу потребительского кредита, то ЦБ обязан его обеспечить по другим каналам. Это азы инфляционного таргетирования. Спрос должен соответствовать целевой инфляции. Спрос больше или спрос меньше - одинаковая ошибка центрального банка, политика должна быть симметричной", - полагает Орешкин.

ЦБ неоднократно выражал обеспокоенность темпами роста потребкредитования и долговой нагрузки россиян, которые заметно опережают рост как номинальных доходов, так и заработных плат. Для ограничения рисков ЦБ, в частности, вводит показатель долговой нагрузки заемщика, а также планирует с 1 октября ввести для банков коэффициенты риска по потребительским кредитам в зависимости от показателя долговой нагрузки (отношение долга к доходам) и полной стоимости кредита.