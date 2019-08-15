Латвийский финрегулятор остановил работу одного из крупнейших банков страны PNB Banka

РИГА, 15 августа. /ТАСС/. Комиссия рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии в четверг приняла решение остановить работу одного из крупнейших банков страны PNB Banka, чтобы защитить вклады клиентов. Об этом говорится в опубликованном на сайте ведомства заявлении.

"КРФК, принимая во внимание решения Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Правления единого регулирования Европы, приостановила оказание финансовых услуг PNB Banka и приняла решение о недоступности вкладов", - указывает регулятор. Ведомство также подчеркивает, что ЕЦБ 15 августа констатировал, что это финучреждение может столкнуться с финансовыми трудностями. В свою очередь Правление единого регулирования Европы приняло решение не проводить мероприятия по спасению банка.

Согласно решению КРФК, начиная с 21:00 (время совпадает с московским) 15 августа PNB Banka должен полностью прекратить оказание финансовых услуг, включая выполнение платежей клиентов. Соответствующее решение было принято в интересах всех вкладчиков и чтобы не допустить оттока банковских средств. Это означает, что действие платежных карт, банкоматов и платежей в интернет банке приостановлено.

"Мы осознаем, что это неожиданная новость для клиентов банка, но можем с уверенностью утверждать, что КРФК делает все возможное, чтобы найти самый удобный и эффективный способ как можно быстрее начать выплату гарантированных вкладов в размере до €100 тыс. клиентам. Первые подсчеты показывают, что около 99,2% всех вкладчиков полностью получат свои накопленные в банке деньги уже в ближайшие дни", - отмечает председатель совета КРФК Кристина Черная-Межмале.

Как сообщает местное информагентство LETA со ссылкой на КРФК, по размеру активов PNB banka (прежнее название - Norvik banka) в конце 2018 года являлся шестым крупнейшим банком в Латвии. В конце прошлого года у этого финучреждения было почти 100 тыс. клиентов и 40% из них - пожилые люди. Количество сотрудников банка составляет 538 человек.

В конце июня этого года это финучреждение сообщило, что российский предприниматель и финансист Григорий Гусельников продал принадлежащий ему контрольный пакет акций - 60% - в PNB banka. Его приобрела группа американских и европейских инвесторов, которые заявили о намерении разработать обновленную стратегию развития банка. Гусельников приобрел контрольный пакет акций банка в 2013 году.