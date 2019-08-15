В Минфине Латвии заявили, что остановка работы PNB Banka не повлияет на банковский сектор

РИГА, 15 августа. /ТАСС/. Решение Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) Латвии об остановке работы одного из крупнейших банков страны PNB Banka не повлияет на банковский сектор республики, который остается стабильным. Об этом в четверг заявил министр финансов страны Янис Рейрс.

По его словам, которые приводит местное информагентство LETA, Латвия является безопасной страной, где клиенты банков могут быть уверены за свои деньги. "Клиенты банка, чьи вклады не превышают €100 тыс., а таких в PNB Banka 99,2% от всех клиентов, смогут получить свои деньги в полном размере в течение ближайших дней. Гарантированное возмещение вкладов будет выплачено из Фонда гарантий вкладов, который создан для этих целей. В этом фонде накоплен достаточный объем средств, и средства из госбюджета для этих целей не понадобятся", - указал глава Минфина, добавив, что клиенты банка в ближайшее время получат подробную информацию о том, как вернуть свои вклады.

Рейрс также подчеркнул, что закрытие этого банка не связано с "капитальным ремонтом" в финансовом секторе Латвии или рекомендациями комитета экспертов Совета Европы Moneyval по борьбе с отмыванием теневых капиталов и финансированием терроризма. "Ситуация в конкретном банке связана с выбранной моделью бизнеса, условиями конкуренции и принятыми бизнес-решениями. Другие банки Латвии успешно продолжают работать, а ответственные учреждения - КРФК и Европейский центральный банк - постоянно оценивают ситуацию и тщательно следят за происходящим в банковском секторе", - отметил он.

Решение фингерулятора

КРФК в четверг приняла решение остановить работу PNB Banka, согласно которому, начиная с 21:00 (время совпадает с московским) это учреждение должно полностью прекратить оказание финансовых услуг, включая выполнение платежей клиентов. Соответствующее решение было принято в интересах всех вкладчиков и чтобы не допустить оттока банковских средств. Это означает, что действие платежных карт, банкоматов и платежей в интернет банке приостановлено.

По размеру активов PNB banka (прежнее название - Norvik banka) в конце 2018 года являлся шестым крупнейшим банком в Латвии. В конце прошлого года у этого финучреждения было почти 100 тыс. клиентов и 40% из них - пожилые люди. Количество сотрудников банка составляет 538 человек.

В конце июня этого года это финучреждение сообщило, что российский предприниматель и финансист Григорий Гусельников продал принадлежащий ему контрольный пакет акций - 60% - в PNB banka. Его приобрела группа американских и европейских инвесторов, которые заявили о намерении разработать обновленную стратегию развития банка. Гусельников приобрел контрольный пакет акций банка в 2013 году.

Комитет экспертов Совета Европы по борьбе с отмыванием теневых капиталов и финансированием терроризма ранее установил для Латвии усиленный режим контроля, признав малоэффективными действия государства в двух областях - установлении истинных выгодоприобретателей и предотвращении финансирования распространения оружия массового поражения. После этого правительство республики заявило о "капитальном ремонте" всего финансового сектора и утвердило план направленных на эти цели мероприятий до 31 декабря 2019 года. Если Латвии не удастся достичь этой цели, уже в феврале 2020 года республику могут включить в серый список государств, которые допускают существенные нарушения в области легализации преступных средств и финансирования терроризма.