Группа "Эталон" закрыла сделку по покупке 49% акций "Лидер-Инвеста"

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Девелопер Etalon Group (Группа "Эталон") закрыл сделку по покупке 49% акций компании "Лидер-Инвест" у АФК "Системы", говорится в сообщении группы.

Сумма сделки составила 14,6 млрд рублей.

В результате сделки Etalon Group консолидировала 100% "Лидер-Инвеста".

Финансирование по сделке предоставил Сбербанк: группе "Эталон" была открыта кредитная линия на 14,6 млрд рублей сроком на 8 лет, сообщили в кредитной организации.

"Лидер-Инвест" является одним из крупнейших игроков на московском рынке жилой недвижимости по размеру земельного банка и количеству проектов, доступных для приобретения. Основным фокусом "Лидер-Инвест" является реализация проектов точечной застройки и комплексного освоения территории комфорт, бизнес и премиум класса.

Портфель проектов "Лидер-Инвест" включает 31 проект в стадии строительства и проектирования, непроданную жилую недвижимость в восьми завершенных жилых комплексах и коммерческую недвижимость с общей доступной для продажи реализуемой площадью, равной 1,9 млн кв.м.