"Ведомости": "Автодор" может запустить новую схему привлечения инвестиций

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. "Автодор" в сентябре намерен продать частным инвесторам долю в одной из своих проектных компаний - ООО "ДЗОК". Это поможет госкомпании привлечь недостающие частные инвестиции для запуска крупного инфраструктурного проекта - строительства Дальнего западного обхода Краснодара, пишет газета "Ведомости".

Заключение на проект было дано в январе, протяженность дороги - 51 км, отметили в Главгосэкспертизе. Три собеседника "Ведомостей" сообщили, что стоимость автодороги составляет 39 млрд рублей. При этом в комплексном плане развития и модернизации инфраструктуры на дорогу заложено 25 млрд рублей из бюджета, таким образом, продажа доли в проектной компании помогла бы привлечь недостающие частные инвестиции.

По информации издания, на долю в ООО "ДЗОК" претендуют "Автобан", ICA Construction и "Донаэродорстрой". Уже формируются консорциумы, которые будут претендовать на проект, в их состав войдут Сбербанк и Газпромбанк, а ICA планирует участвовать вместе с РФПИ. Источники газеты сообщают, что предварительные переговоры с претендентами уже идут. Самые высокие шансы у ICA и РФПИ, предложивших самую лучшую цену.

"Доля внебюджетного финансирования проекта составит до 30%. Схема реализации проекта и его стоимость не изменилась. Вопрос о продаже доли остается открытым", - сообщили ТАСС в "Автодоре".

Как правило, платные дороги строятся по концессии, и соглашение инвестор подписывает с государством. Схема же с краснодарской дорогой - корпоративное ГЧП, где право построить дорогу получит компания, предложившая лучшую цену за участие в ООО "ДЗОК". Раньше по таким соглашениям доля частных инвестиций в проекте не превышала 10-15%, в этом случае она может достигнуть 30%, поясняют "Ведомости".

Источники издания сообщили, что госкомпания сначала планирует продать 49% своей "дочки". После того как будут привлечены кредиты от финансирующих организаций, инвестор увеличит долю вплоть до 75%, а через несколько лет после начала эксплуатации трассы "Автодор" может полностью выйти из проекта.

О компании

ГК "Автодор" создана в 2009 году. Цель компании - создание и развитие опорной сети скоростных автомобильных дорог в России, привлечение внебюджетных инвестиций, развитие объектов дорожного сервиса. В доверительном управлении компании находятся трассы М-1 "Беларусь", М-4 "Дон", М-3 "Украина" и строящаяся скоростная автомобильная дорога М-11 "Москва - Санкт-Петербург". "Автодор" также является ответственным исполнителем строительства ЦКАД в Москве и Московской области.