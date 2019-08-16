Новые поезда "Иволга" выйдут на маршруты МЦД в конце 2019 года

ТВЕРЬ, 16 августа. /ТАСС/. Поезда "Иволга" второй серии, спроектированные специально для Московских центральных диаметров (МЦД), выйдут на первые два маршрута в конце 2019 года, с запуском первого этапа проекта. В новой версии поезда появились столики между сидениями, USB-зарядки в каждом кресле и прислонные сиденья, сообщил журналистам в пятницу начальник управления развития рельсовых видов транспорта Департамента транспорта Москвы Андрей Акимов.

"Новый поезд собран на Тверском вагоностроительном заводе и практически полностью состоит из отечественных комплектующих. Мы учли пожелания пассажиров и увеличили количество USB-портов для зарядки гаджетов, сделали столики возле сидений и прислонные кресла. Уже в конце 2019 года, в рамках первого этапа проекта МЦД поезд выйдет на первые два маршрута диаметров", - сказал Акимов.

В новой модификации поезда увеличено количество USB-розеток - теперь они будут располагаться не только на стенках вагона, но и в каждом пассажирском кресле (около 500 разъемов на один семивагонный состав). Новая "Иволга" может одновременно перевозить более 2 тыс. человек. От предыдущей серии поезд также отличается маской кабины головного вагона округлой формы, добавил Акимов.

Кроме того, в вагонах стало удобнее и светлее за счет увеличенного количества поручней и площади остекления дверей. В поездах установили информационные экраны, аналогичные тем, что работают в поездах метро. На них будут транслироваться важные сведения об изменениях в работе транспорта, справочная информация о МЦД и других видах транспорта. В поездах также предусмотрена возможность размещения вендинговых аппаратов.

Акимов напомнил, что поезда "Иволга 2.0" производятся по второму контракту, заключенному между оператором МЦД-1 и МЦД-2 (компанией АО "Центральная пригородная пассажирская компания) и Тверским вагоностроительным заводом. Всего к запуску МЦД перевозчику будет передано 15 семивагонных поездов "Иволга" во второй модификации.

Перевозить пассажиров по первым двум маршрутам диаметров будут 39 поездов "Иволга" обеих серий. На первом этапе они будут ходить в смешанном режиме с обычными электричками на первом этапе запуска. На втором этапе к 2021 году планируется полностью обновить парк поездов на первых двух диаметрах.

О проекте МЦД

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска. Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. В ходе проектирования маршруты трех последних диаметров могут быть изменены. По подсчету экспертов реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.

Ранее сообщалось, что движение по первым двум МЦД от Одинцова до Лобни и от Нахабина до Подольска будет запущено в ноябре. На момент запуска интервал движения поездов составит пять-шесть минут в час пик.