Верховный суд России отказал в рассмотрении четырех жалоб по банкротству "Трансаэро"

В первой жалобе Белокопыт требовал отменить постановления судов Петербурга о признании действительными агентских договоров на перевозку пассажиров между "Трансаэро" и авиакомпаниями "Оренбургские авиалинии" и "БГ Авиа", заключенные в 2015 году. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Тринадцатый арбитражный апелляционный суд и Арбитражный суд Северо-Западного округа ранее также отказали в его аннулировании. "Доводы заявителя кассационной жалобы выводы судов не опровергают и не свидетельствуют о наличии оснований для передачи жалобы на рассмотрение в судебном заседании", - говорится в определении ВС РФ.

ТАСС, 16 августа. Верховный суд (ВС) РФ оставил без рассмотрения четыре кассационные жалобы конкурсного управляющего авиакомпании "Трансаэро" Алексея Белокопыта на решения арбитражей Санкт-Петербурга. Как следует из определений суда, ВС РФ не нашел оснований для пересмотра дел и счел выводы судов Петербурга обоснованными.

Вторая жалоба в ВС РФ касалась отмены решений о взыскании с "Газпромбанка" денег, который он ранее списал со счетов авиакомпании без подтверждения для погашения кредита. Изначально "Трансаэро" требовала признать списание недействительным и обязать банк вернуть 53 млн рублей и еще 13 млн рублей процентов, однако петербургские суды удовлетворили требование частично и взыскали с "Газпромбанка" 41,3 млн рублей. Верховный суд также не нашел оснований для пересмотра этих решений.

В третьей жалобе конкурсный управляющий требовал отменить решения о включении требований авиакомпании "Аэрофлот" в размере 358 млн рублей в реестр кредиторов "Трансаэро", ВС РФ также отказался отменять данное решение. Еще одна жалоба также связана с "Аэрофлотом" - по иску авиакомпании арбитраж Петербурга в конце 2018 года признал незаконными действия конкурсного управляющего "Трансаэро", который не включил в отчет о своей работе долг почти в 1,5 млрд рублей перед "Аэрофлотом".

Управляющий требовал отмены этого решения и направления дела на пересмотр в арбитражный суд в Санкт-Петербурге, однако ВС РФ не нашел оснований для этого. "Отказать в передаче кассационной жалобы для рассмотрения в судебном заседании судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ", - говорится в определении суда.

В 2015 году "Трансаэро" оказалась не в состоянии обслуживать долги, превышавшие 250 млрд рублей. В октябре того же года Росавиация аннулировала сертификат эксплуатанта "Трансаэро". В 2017 году "Трансаэро" признали банкротом.