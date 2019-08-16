Дорогу из Ставрополя в Минводы отремонтируют к сентябрю

ПЯТИГОРСК, 16 августа. /ТАСС/. Автодорогу Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды отремонтируют в рамках нацпроекта к началу осени, сообщила в пятницу пресс-служба министерства дорожного хозяйства и транспорта региона.

"Дорожные работы на участке автодороги Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды идут полным ходом. Их выполнение проходит в рамках реализации на Ставрополье национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Общая протяженность ремонта составляет более 5 км. Завершить его планируется уже в сентябре", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время ремонтники обновляют дорожное полотно. После этого здесь нанесут разметку, обновят дорожные знаки и барьерное ограждение. На эти цели выделено более 77 млн рублей.

Отмечается, что ремонтные работы по обновлению дорожного полотна также начались и на участке дороги Новоселицкое - Саблинское, которая примыкает к автомобильной дороге Ставрополь - Александровское - Минеральные Воды.

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. В частности, в рамках реализации проекта к 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет составит 4 трлн 139,1 млрд рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.