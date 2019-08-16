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Райффайзенбанк предупредил о плановой приостановке операций по картам 18 августа

Операции в онлайн-банке также будут недоступны

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Райффайзенбанк предупредил своих клиентов о приостановки проведения операций по картам банка с 01:00 по 07:00 по мск 18 августа в связи с плановыми техническими работами. Сообщение о приостановке операций размещено на сайте банка.

Также будут недоступны операции в онлайн-банке, связанные с картами, в том числе переводы по номеру карты, оплата услуг, восстановление и получение доступа с использованием карт. Кроме того, нельзя будет провести операции в банкоматах банка и оплатить покупки в торговых точках, где установлены терминалы банка.

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