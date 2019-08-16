Верховный суд отклонил жалобу УК "НПФ Сафмар" по спору с ОВК

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Верховный суд отклонил кассационную жалобу управляющих компаний НПФ "Сафмар" - "Ай Кью Джи Управление активами" и "УК Управление инвестициями" - по спору с бывшим генеральным директором "Объединенной вагонной компании" Романом Савушкиным, следует из материалов суда. Савушкин требует признать недействительными итоги внеочередного общего собрания акционеров "ОВК" 19 марта 2018 года, в которой "Сафмар" владеет 10,42% акций.

Ранее Арбитражный суд Москвы отказал Савушкину в этом иске, но апелляция и кассация поддержали его требования. Таким образом, Верховный суд поддержал решение апелляционной и кассационной инстанций.

Решение по этому делу влияет на исход рассмотрения двух апелляционных жалоб УК НПФ "Сафмар", которые требуют у ОВК принудительного выкупа своего пакета компании через суд, отмечали ранее в "Сафмаре".

На внеочередном собрании акционеров ОВК 19 марта 2018 года, итоги которого отменил суд по иску Савушкина, шла речь о согласовании ряда взаимосвязанных сделок на 115 млрд рублей. В собрании не участвовали фонды группы "Сафмар" (НПФ "Сафмар" и "Доверие", в марте 2019 года присоединен к НПФ "Сафмар").

После собрания представители фондов заявили о возникновении у них права обязать ОВК выкупить принадлежащие им 10,42% акций, но ОВК этого не сделала. В двух параллельных процессах фонды пытаются заставить ОВК выкупить у них свои акции через суд за 8,18 млрд руб. В декабре 2018 года Арбитражный суд Москвы отказал фондам в этих исках, апелляция также подтвердила это решение.

В "Сафмаре" считают, что решение суда первой инстанции, который отказал Савушкину в признании недействительными итогов собрания акционеров об одобрении крупной сделки, было справедливым.

ОВК, в свою очередь, считает требование НПФов о выкупе акций необоснованным. Компания заявляла, что его удовлетворение приведет к существенным убыткам и грозит неисполнением компанией обязательств перед кредиторами и контрагентами. ОВК также предупредила, что исполнение требований фондов может повлечь за собой кредитные дефолты дочерних компаний, снижение стоимости акций холдинга и даже банкротство, несмотря на отсутствие его реальных признаков.