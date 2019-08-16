Более 80% дорог Великого Новгорода будут соответствовать нормам к 2024 году

ЧЕЛЯБИНСК, 16 августа. /ТАСС/. Ремонт свыше 300 участков дорог в Великом Новгороде (Новгородская область), который проведут по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" до 2024 года, позволит привести к соответствию всем действующим нормам более 80% городских дорог. Об этом в пятницу в Челябинске на форуме лучших муниципальных практик сообщил представитель администрации города.

"Всего у нас 344 автомобильные дороги. В 2019 году запланирован ремонт 63 участков дорог. На текущий момент заключены все контракты, подрядчики активно работают. Сумма работ составляет 460 млн рублей. <…> В период 2020-2023 годов запланирован ремонт [еще] 250 участков автомобильных дорог. Таким образом, на конец 2023 года объем дорог, находящихся в нормативном состоянии в Великом Новгороде, составит более 80%", - сказал чиновник, отметив, что ремонт идет в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные дороги".

Шестой международный форум лучших муниципальных практик проводится в Челябинске Союзом российских городов при поддержке врио губернатора Челябинской области Алексея Текслера и Челябинской городской думы. Мероприятие посвящено вопросам реализации национальных проектов.

Национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" реализуется в стране до 2024 года. Его целями являются снижение мест концентрации ДТП и смертности в результате дорожных происшествий, а также увеличение доли автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям не менее чем на 50%. Финансирование нацпроекта со стороны регионов РФ за шесть лет составит более 4 трлн рублей, из федерального бюджета будет выделено более 440 млрд рублей.