Правительство Карелии оценило свою долю в предприятии "Кареллеспром" в 999,5 млн рублей

ПЕТРОЗАВОДСК, 16 августа. /ТАСС/. Долю правительства Карелии в предприятии ПАО "ЛХК "Кареллеспром" выставили на аукцион для продажи с начальной ценой 999,5 млн рублей. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе правительства республики.

"Начальная цена продажи принадлежащего Республике Карелия 43,88% пакета акций ПАО "ЛХК "Кареллеспром" - 999 454 000 рублей", - говорится в сообщении. Предприятие является крупнейшим арендатором лесного фонда региона. Оно стояло в прогнозном плане на приватизацию Минимущества Карелии на 2017-й и плановый период 2018 и 2019 годов. Аукцион пройдет 18 сентября в электронной форме.

"Продажа имеет высокую экономическую значимость, так как является источником финансирования дефицита бюджета республики", - добавили в Минимущества и земельных отношений Карелии.

О желании приобрести пакет акций "Кареллеспрома" уже заявил главный инвестор Кондопожского целлюлозно-бумажного комбината ООО "Карелия Палп", для которого это возможность создать свою сырьевую базу, сократить издержки производства и завершить процедуру банкротства.

О предприятиях

"Кареллеспром" создан в 1965 году, в 2004 году компания получила в аренду на 25 лет участки лесного фонда с установленным объемом расчетной лесосеки около 1 млн кубометров. Основными направлениями деятельности являются лесозаготовка, транспортировка и сбыт древесины. 50,4% акций компании принадлежат правительству Карелии, 43,8% - Segezha Group, оставшиеся акции находятся у частных лиц.

Кондопожский ЦБК - одно из крупнейших промпредприятий в республике. В конце июня 2016 года Арбитражный суд Карелии признал ОАО "Кондопога" банкротом и открыл в отношении него конкурсное производство. Общая сумма требований основного долга превышает 13 млрд рублей. Акционеры заявляли о намерении продать комбинат для расчета с кредиторами.