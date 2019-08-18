В провинции Хайнань создается новый финансовый и торговый центр

ХАЙКОУ /Китай/, 18 августа. /ТАСС/. Город Санья на южном побережье острова Хайнань в соответствии со стратегией формирования в регионе передовой международной зоны свободной торговли создаст собственный современный финансовый и торговый центр. Как сообщила газета "Хайнань жибао", стоимость заключенного тендера на право реализации программы по его строительству составила 744 млн юаней (свыше $105 млн).

Согласно проекту, торговые и финансовые компании, гостиничный бизнес разместятся на четырех участках площадью более 45 тыс. кв. м, специально отведенных властями под коммерческие проекты. Соглашение о целевом развитии этих территорий было заключено между властями и двумя крупными объединениями - "Хуацяочэн" и "Чэнду ваньхуа".

Одно из условий - не менее 30% капиталовложений в инфраструктуру и объекты недвижимости должны будут обеспечиваться за счет средств предприятий, участвующих в программе создания делового центра. Эта собственность не может безвозмездно предаваться или продаваться субъектам, не зарегистрированным в деловой зоне.

В 2018 году администрация Саньи утвердила "План обустройства главного экономического и центрального коммерческого района", в соответствии с которым в городе будет осуществлена перепланировка с учетом передовых дизайнерских стандартов. В перечне ключевых проектируемых сооружений - всемирный центр "Даюэ", высотный финансовый комплекс "Шэнья" и штаб-квартира Китайской компании коммуникаций и строительства.