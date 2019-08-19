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Кризис на Украине

Железнодорожный вокзал Донецка возобновил работу после пятилетнего перерыва

Донецкое агентство новостей сообщает, что крупнейший транспортный узел Донбасса был поврежден в 2014 году из-за массированных обстрелов со стороны армии Украины
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© Константин Сазончик/ТАСС

ДОНЕЦК, 19 августа. /ТАСС/. Железнодорожный вокзал Донецка возобновил работу после пятилетнего перерыва, причиной которого стали массированные обстрелы со стороны армии Украины в 2014 году, в результате чего крупнейший транспортный узел Донбасса был поврежден. Об этом сообщает в понедельник Донецкое агентство новостей.

"Открыл движение в 07:50 состав до Еленовки, где расположен один из основных КПП на линии разграничения между Донецкой народной республикой (ДНР) и территорией, подконтрольной Украине. По дороге до конечного пункта назначения поезд делает остановки на станциях Рутченково, Мандрыкино и Доля. Продолжительность поездки - полтора часа", - передает корреспондент агентства.

Всего до Еленовки и Мандрыкино и в обратном направлении будут курсировать шесть пригородных поездов.

В целом, по данным Министерства транспорта ДНР, предприятию "Донецкая железная дорога" за время вооруженного конфликта в Донбассе был нанесен ущерб на сумму свыше 500 млн гривен (около $23 млн).

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