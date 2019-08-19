"Ведомости": МЭР предложило строить новую автотрассу до Владимира, а не Казани

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Минэкономразвития РФ предложило вместо платной автодороги Москва-Казань построить новую трассу только до Владимира, а на оставшемся отрезке реконструировать существующую трассу М7, пишет в понедельник газета "Ведомости", ссылающаяся на двух чиновников и участников совещаний в правительстве. Информацию изданию подтвердил глава министерства Максим Орешкин.

"Вместо новой трассы до Казани Минэкономразвития предлагает строить ее до Владимира, а дальше точечно реконструировать автодорогу М7 Москва-Уфа: расширить ее до трех полос там, где их сейчас две, и достроить объезды четырех городов: Владимира, Гороховца, Нижнего Новгорода и Чебоксар", - говорится в публикации.

По информации источников "Ведомостей", такой подход позволит сократить расходы на проект до 279 млрд руб. с 539 млрд руб., а расходы на строительство новой дороги составят 121 млрд руб.

По словам Орешкина, предложения Минэкономразвития позволят "максимально эффективно использовать бюджетный ресурс".

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития совместно с Минфином, Минтрансом и Минстроем создать рабочую группу и представить согласованную позицию по вопросам реконструкции федеральной трассы М7 "Волга", включая обходы городов. Правительству предстоит выбрать между полной реконструкцией М7 (этот вариант должна подготовить рабочая группа) и строительством новой платной трассы Москва - Казань, которую "Автодор" планирует реализовать в рамках проекта "Европа - Западный Китай".

Трасса включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры до 2024 года. Она позволит сократить время в пути между Москвой и Казанью почти в два раза - до 6,5 часа.