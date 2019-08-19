"Ъ": Huawei планирует открыть второй крупный офис в Москве

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei ведет переговоры с девелоперской группой ПСН и корпорацией А.Н.Д. об аренде помещений для второго московского офиса. Об этом в понедельник сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке коммерческой недвижимости.

По словам собеседников издания, компания может въехать в деловой квартал "Новоспасский двор" группы ПСН Дмитрия Ананьева. Другие источники сообщили газете, что компания также ведет переговоры об аренде 8 тыс. кв. м в бизнес-центре "Смоленский пассаж" корпорации А.Н.Д. семьи Михаила Гуцериева.

Сейчас Huawei арендует около 20% площадей (16 тыс. кв. м) в бизнес-парке "Крылатские Холмы", принадлежащем Millhouse Романа Абрамовича. В дополнение IT-компания арендовала в этом году 110 рабочих мест в коворкинге SOK.

В ПСН факт сделки изданию не подтвердили, а источник, близкий к А.Н.Д., заявил, что переговоры ведутся, однако окончательное решение Huawei пока неизвестно. В китайской компании газете сообщили, что из своего офиса в бизнес-парке "Крылатские холмы" переезжать не собирается.

Huawei (Huawei Technologies Co. Ltd) - одна из крупнейших в мире компаний в сфере телекоммуникаций. Всего в структуре Huawei около 70 подразделений, которые работают более чем в 170 странах (около 180 тыс. сотрудников). В России Huawei имеет офисы в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Краснодаре, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке и других городах. Функционирует научно-исследовательский и учебные центры, а также центр технической поддержки и центр управления сетями.