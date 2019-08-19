Счетная палата: госкорпорации кладут на депозиты значительную часть бюджетных инвестиций

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Госкорпорации не используют предоставленные им бюджетные средства целиком, размещая их в значительных объемах на депозитах, по которым получают проценты. Об этом говорится в аналитической записке "О ходе исполнения федерального бюджета РФ за январь - июнь 2019 года", подготовленной Счетной палатой РФ.

"Результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий Счетной палаты показывают, что значительные объемы средств, предоставленные государственным корпорациям... в прошлые годы, используются не в полном объеме и размещаются на депозитах и счетах в кредитных организациях, по которым государственные корпорации... получают проценты по неснижаемому остатку средств на счете", - говорится в материалах ведомства.

По данным Счетной палаты, общий объем временно свободных средств госкорпораций по состоянию на 1 июля 2019 года составил порядка 179 млрд рублей (на 1 июля 2018 года - порядка 146 млрд).

"Доходы государственных корпораций... от инвестирования временно свободных средств по состоянию на 1 июля 2019 года за январь - июнь 2019 года составили около 4 млрд рублей (на 1 июля 2018 года - порядка 3 млрд рублей)", - указывает ведомство.

Счетная палата провела выборочный анализ использования остатков бюджетных инвестиций госкорпорациями и госкомпаниями. Так, по состоянию на 1 января 2019 года на лицевом счете, открытом ПАО "Россети", остаток бюджетных инвестиций составил 141,5 млн рублей. Он сложился из взноса Минэнерго в уставный капитал компании, предоставленного в 2016 и 2017 годах. Решений об использовании остатках в 2018 и первой половине 2019 года не принималось, перечислению в доход федерального бюджета средства не подлежат и начиная с 2018 года не используются "Россетями" на реализацию инвестиционных проектов.

"Счетная палата полагает целесообразным уточнить норму о порядке использования остатков бюджетных инвестиций в случае отсутствия по состоянию на 1 мая соответствующего решения", - заключает ведомство.