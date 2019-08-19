"Ъ": платежные системы снижают ставки за эквайринг на некоторые категории покупок

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Банки получили от платежных систем "Мир", MasterCard и Visa бюллетени с новыми сниженными ставками эквайринга (комиссия, которая берется за прием карт в торговых точках) для социально значимых и крупных покупок Эти ставки начнут действовать с 1 октября, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники.

По данным издания, комиссия за оплату покупок в аптеках должна составить 1,3% у всех платежных систем, по дорогостоящим покупкам - 0,8-1,2%. При этом для крупных покупок устанавливается максимальный размер комиссий на уровне 10 тыс. рублей, что должно дать возможность принимать карты, например, в автосалонах, где из-за высокого среднего чека сейчас комиссия зачастую слишком большая для предприятий.

Расхождения в ставках возникли только в двух категориях - лечебные и образовательные учреждения. Для них "Мир" установил комиссию значительно ниже, чем международные платежные системы - 0,3% против 0,8-1%, отмечает газета.

Российские банки и торговые сети уже давно ведут споры по поводу эквайринга. Комиссия обычно составляет обычно 2-3%. Предприниматели жалуются, что это оказывает на бизнес избыточное давление. По данным Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), сумма комиссий за эквайринг в 2018 году составила для торговых сетей 250 млрд рублей.

В марте ЦБ направил в правительство предложения по снижению комиссии за прием карт в отношении социально значимых товаров и услуг (услуги образовательных учреждений и учреждений здравоохранения, аптек), а также крупных покупок (автомобилей и недвижимости).