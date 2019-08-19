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Крупнейшие авиакомпании Южной Кореи сокращают перевозки на фоне кризиса

Во втором квартале 2019 года Korean Air и Asiana Airlines зафиксировали операционные убытки свыше $90 млн каждая

СЕУЛ, 19 августа. /ТАСС/. Крупнейшие южнокорейские авиаперевозчики Korean Air и Asiana Airlines с октября частично прекращают предоставление услуг по грузовым перевозкам на внутренних рейсах в аэропортах Тэгу, Чхончжу и Кванчжу. Об этом сообщает в понедельник телеканал KBS со ссылкой на источники в авиационной индустрии.

По его данным, это связано с попыткой авиакомпаний сократить издержки на фоне падения прибыли. Во втором квартале этого года обе компании зафиксировали операционные убытки свыше 100 млрд вон или $90 млн каждая.

Ухудшение операционных показателей затронуло и мелкие авиакомпании. Из восьми южнокорейских авиаперевозчиков данного сегмента во втором квартале профицит по операционной прибыли не зафиксировала ни одна.

В третьем квартале к этому добавилось резкое сокращение спроса на перелеты в Японию, что связано с бойкотом японских товаров и услуг в Южной Корее из-за торгового спора двух стран.

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