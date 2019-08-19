Чистая прибыль "Алросы" по МСФО за I полугодие упала на 36%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Чистая прибыль "Алросы" по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) сократилась с января по июнь 2019 года по сравнению с показателем за аналогичный период годом ранее на 36%, до 37,5 млрд рублей, следует из материалов компании.

Показатель EBITDA "Алросы" в отчетный период уменьшился на 37%, до 65,5 млрд рублей, выручка - на 24%, до 127,9 млрд рублей.

Чистая прибыль компании за второй квартал 2019 года упала на 44% по сравнению с предыдущим кварталом и на 47% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 13,4 млрд рублей.

Дивидендная политика

Менеджмент "Алросы" вынес на рассмотрение наблюдательного совета компании предложение направить на дивиденды за первое полугодие 2019 года 100% свободного денежного потока (28,3 млрд рублей), следует из сообщения компании.

Такое решение было принято в связи с тем, что соотношение чистый долг/EBITDA на конец второго квартала составило 0,3x, отмечается в сообщении.

Ранее наблюдательный совет "Алросы" утвердил изменения в дивидендную политику, уточняющие условия, при которых на дивиденды может быть направлено 100% свободного денежного потока за период. Согласно этим изменениям, компания может направлять на дивиденды по итогам полугодия весь FCF за соответствующее полугодие при условии, что отношение чистого долга к EBITDA на конец отчетного периода составляет от 0,0х до 0,5х (не включительно).