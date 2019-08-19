Кабмин проработает идею передачи "Транснефти" контроля за всеми пунктами приема нефти

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Правительство РФ в связи с инцидентом с загрязнением трубопровода "Дружба" проработает вопрос о передаче "Транснефти" оперативного контроля за всеми пунктами приема нефти. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с главой "Транснефти" Николаем Токаревым.

По словам Токарева, в РФ в настоящее время работает около 150 пунктов сдачи и приема нефти, большинство их которых принадлежат нефтяным компаниям или другим частными структурам, однако аккредитованные при них сотрудники "Транснефти" не имеют права осуществлять операционный контроль деятельности таких объектов. "Мы внесли предложение передать их в операционное управление "Транснефти". Не значит, что на баланс, - хотя бы в оперативное управление. Это позволит нам осуществлять полномасштабный контроль и все меры по обеспечению нормальной, кондиционной нефти, которая поступает из разных источников", - сказал глава компании.

"<…> Все предложения, которые вами подготовлены, я поручу как можно быстрее изучить и подготовить по ним нормативные решения", - ответил Медведев.

Он назвал абсолютно логичными предложенные меры. "Все-таки "Транснефть" у нас является, по сути, монопольной составляющей, и ее деятельность подлежит регулированию, а стало быть, деятельность всех тех, кто к вам заходит в трубу", - заметил премьер. "Давайте подумаем, каким образом можно это быстрей подготовить и выпустить - либо на уровне Министерства энергетики и, соответственно, Росстандарта, Ростехнадзора, либо на уровне акта правительства, если это необходимо для того, чтобы все участники этого процесса получили свои права и обязанности по этому документу", - добавил Медведев.

По словам главы правительства, ситуация с загрязнением "Дружбы" - "очень плохой" инцидент. "Необходимо сделать все, чтобы подобные аварии, подобные инциденты не повторялись, поскольку они создают для нашей страны - и не только создают, они, по сути, принесли - и репутационные издержки, и убытки", - сказал Медведев.

Ситуация с "Дружбой"

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Загрязнение нефти в "Дружбе" хлорорганикой, обнаруженное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти на Украину, в Польшу, Германию, Венгрию и Словению. Белорусские НПЗ из-за недостаточного объема чистой нефти были вынуждены снизить загрузку. Прокачка чистой нефти из России в Белоруссию возобновилась в мае.

19 июня на участке трубопровода, который идет из Белоруссии в Польшу, было зафиксировано новое загрязнение нефти. Прокачка топлива по участку, который контролирует польский оператор PERN, была приостановлена и возобновилась 20 июня.

По факту загрязнения нефти возбуждено уголовное дело по трем статьям Уголовного кодекса РФ ("Самовольное подключение к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение их в негодность", "Организация преступного сообщества и участие в нем" и "Кража"). По данному делу были заочно арестованы основатель ГК "Петронефть" Роман Трушев и бывший гендиректор "Самаратранснефть-терминал" Роман Ружечко (его задержали в Вильнюсе 18 июля, в настоящее время Ружечко находится под стражей в Литве). Арестованы также гендиректор ООО "Нефтеперевалка" Светлана Балабай, ее заместитель Рустам Хуснутдинов, гендиректор ООО "Петронефть актив" Владимир Жоголев.

Под домашним арестом по этому делу находятся несколько сотрудников компании "Транснефть-Дружба" и замдиректора ООО "Магистраль" Сергей Баландин.