Титов заступился за главу "Тольяттихимбанка", арестованного по делу о "Тольяттиазоте"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте России по защите прав предпринимателей Борис Титов считает чрезмерным и необоснованным предъявленное председателю правления Тольяттихимбанка Александру Попову обвинение в организации преступного сообщества по делу "Тольяттиазота" и его заключение под стражу, а также просит проверить законность действий должностных лиц в части квалификации дела. Это следует из письма Титова первому заместителю генерального прокурора России Александру Буксману (копия письма имеется в распоряжении ТАСС).

Басманный суд Москвы 31 мая отправил под арест Александра Попова, которому вменяется организация преступного сообщества в рамках дела о хищениях на "Тольяттиазоте". Тольяттихимбанк является номинальным держателем и депозитарием крупного пакета акций российской химической компании "Тольяттиазот".

"Уголовное дело по статье 210 УК РФ возбуждено в отношении лиц, объединенных внутрикорпоративными и деловыми связями, взаимодействовавших между собой в рамках обычной служебной и предпринимательской деятельности", - говорится в письме.

Титов отмечает, что действия, квалифицируемые следствием как налоговые преступления, произошли в 2008 году, а как мошенничество - в 2009 году, и на момент возбуждения уголовного дела по трем из четырех эпизодов сроки привлечения к уголовной ответственности истекли.

"В изложенных обстоятельствах вменение статьи 210 УК РФ представляется чрезмерным и необоснованным", - полагает бизнес-омбудсмен и просит "организовать проверку законности и обоснованности действий должностных лиц по данному уголовному делу в части квалификации по статье 210 УК РФ и избрания Александру Попову в качестве меры пресечения заключения под стражу".

История вопроса

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о хищениях на предприятии "Тольяттиазот" с ущербом на общую сумму более 2,5 млрд рублей. По информации СК, по делу проходят бывший руководитель предприятия Владимир Махлай, председатель комитета по стратегии "Тольяттиазота" Александр Макаров, а также Евгений Королев, Александр Коренченко, Сергей Махлай, Ольга Камашева, Алексей Виноградов, Ксения Балашова, Андрей Мизгирев, Людмила Милосердова, Эндрю Циви и другие. Попова следователи считают одним из активных участников преступного сообщества.

По версии следствия, в Тольятти в 2002-2004 годах фигуранты дела вошли в состав созданного в 1997 году преступного сообщества, возглавляемого Владимиром Махлаем. Целью сообщества стало "систематическое завладение путем мошенничества имуществом ОАО "Тольяттиазот" и уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере", сообщили в СК.

Следствие считает, что участники преступной организации в 2005-2009 годах приобрели путем мошенничества право на принадлежащие "Тольяттиазоту" объекты агрегата аммиака стоимостью не менее 2 млрд рублей. В 2008 году, по версии следствия, они уклонились от уплаты налогов на общую сумму не менее 320 млн рублей, в 2009-2010 годах приобрели путем мошенничества право на принадлежащий предприятию земельный участок и находящиеся на нем объекты производства метанола стоимостью не менее 228 млн рублей.

О банке и компании

Уставный капитал Тольяттихимбанка составляет 242 млн рублей. В 2018 году прибыль кредитной организации после налогообложения составила 509,89 млн рублей (в 2017 году - 402 млн рублей).

По данным СПАРК, в 2018 году банк предоставил 37,5 млн рублей кредитных средств компании "Самараэнерго", до этого он кредитовал "Ульяновскэнерго", администрацию Самары и других контрагентов.

"Тольяттиазот" - российская химическая компания, крупнейший в мире производитель аммиака. На долю "Тольяттиазота" в мировом производстве приходится около 8%.