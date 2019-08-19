Столичная полиция начала проверку в отношении экс-владельца "Росгосстраха"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Следователи МВД начали доследованную проверку в отношении бывшего руководителя страховой компании "Росгосстрах" Даниила Хачатурова, они проверяют сделки, сделанные перед санацией банка "Открытие". Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах в понедельник.

"Следователи Главного следственного управления МВД по Москве начали доследственную проверку в отношении экс-владельца "Росгосстраха" Даниила Хачатурова. В настоящее время проверяются сделки СК "Росгосстрах", которые были заключены перед санацией банка "Открытие", на предмет вывода активов", - сказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей.

Официальными комментариями пресс-службы ГУ МВД по Москве и "Росгосстраха" ТАСС пока не располагает.

В 2017 году Даниил Хачатуров передал контроль над "Росгосстрахом" банку "Открытие".

Как сообщало ранее издание РБК, основанием для проверки стало заявление в отношении бывшего руководства "Росгосстраха", поданное главой совета директоров Альфа-банка Петром Авеном. По данным издания, речь идет о возможных противоправных действиях по продаже "Открытию" активов "Росгосстраха": компаний "Капитал Ре", "КС-Холдинг" и других.