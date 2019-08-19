Fitch Ratings повысило рейтинги шести городов и регионов России с "BВB-" до "BBВ"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 августа. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило долгосрочные кредитные рейтинги с "BВB-" до уровня "BBВ" со "стабильным" прогнозом шести городов и регионов РФ, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. Об этом говорится в сообщении агентства, распространенном в понедельник.

"Fitch Ratings повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента (РДЭ) шести субнациональных образований Российской Федерации в иностранной и национальной валюте с уровня "BВB-" до "BBВ". Прогноз по рейтингам - "стабильный". Краткосрочные РДЭ в иностранной валюте повышены с уровня "F3" до "F2". Рейтинговые действия проведены в отношении следующих городов и регионов: Москва, Санкт-Петербург, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Татарстан, Республика Башкортостан и Челябинская область", - говорится в сообщении.

По оценкам агентства, самостоятельная кредитоспособность Москвы находится на уровне "a+", Санкт-Петербурга - "а", Ямало-Ненецкого автономного округа - "а", Республики Татарстан - "а-", Республики Башкортостан - "а-" и Челябинской области - "а-".

"Это означает, что рейтинги дефолта эмитента соответствующих субнациональных образований сдерживаются суверенными РДЭ", - отмечается в сообщении.

По мнению аналитиков Fitch, указанные в сообщении российские субъекты сохранят сильную кредитоспособность на самостоятельной основе в среднесрочной перспективе и их рейтинги по-прежнему будут сдерживаться суверенными РДЭ.