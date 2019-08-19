Партия роста зафиксировала повышение "температуры свободы бизнеса"

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Партия роста, возглавляемая уполномоченным при президенте России по правам предпринимателей Борисом Титовым, зафиксировала повышение ежемесячного индекса "температуры свободы бизнеса" с минус девяти градусов до минус трех. Результаты исследования за период с 16 июня по 15 июля имеются в распоряжении ТАСС.

Эксперты выбрали ключевые события, связанные с административным воздействием на бизнес, и оценили их по шкале от -30 (максимальная "заморозка" в отношениях государства и бизнеса) до +30 градусов (максимальное "потепление"). Итоговый показатель рассчитывался как сумма баллов каждого из событий.

"К 15 августа немного потеплело. Температура поднялась до минус трех градусов - с минус семи в июне и минус девяти в июле", - говорится в результатах исследования.

Сильнее всего (+13 баллов) на повышение, согласно данным, повлияло принятие поправок в Уголовно-процессуальный кодекс (УПК), по которым следователи больше не смогут ходатайствовать о продлении ареста предпринимателей без веской причины. Далее в рейтинге следует предложение Генпрокуратуры внести в УПК четкое определение преступлений, совершенных в ходе предпринимательской деятельности, по которым не предусматривается помещение в СИЗО, а саму процедуру арестов и их продления - подлежащей предварительному согласованию с прокурором (+9 баллов).

На третьем месте оказалось заявление главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина о выделении ведомством специального канала связи, по которому будут приниматься сообщения о давлении на бизнес (+6), отмечается в исследовании.

"Хоть и холодно, но чуточку теплее, чем месяц или два назад. Основная причина - хорошие ожидания от правильных движений. Уже принятые поправки в УПК, целый комплекс других, не менее важных системных предложений, исходящих в том числе и от нас, близких к реализации - все это вселяет надежду. Конечно, у нас у всех большой экстремальный опыт. И одним только словам мы давно не верим. Но направление, повторюсь, правильное", - отметил бизнес-омбудсмен Борис Титов, комментируя исследование.