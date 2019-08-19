Директор по технологиям "ВКонтакте" Сергей Кубасов назначен операционным директором

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Сергей Кубасов, занимавший пост директора по технологиям "ВКонтакте", назначен операционным директором, говорится в сообщении компании.

"ВКонтакте" представила операционного директора. Им стал Сергей Кубасов, который с 2017 года работал в компании директором по технологиям. Он занимался развитием инфраструктуры всей платформы и крупнейшего дата-центра "ВКонтакте" - ИЦВА (исследовательский центр высоковольтного аппаратостроения - прим. ТАСС)", - сообщили в компании.

На новой должности Кубасов сфокусируется на операционных вопросах: информационной безопасности, финансовом планировании и развитии финансовых технологий, выстраивании и автоматизации важных процессов, а также он продолжит отвечать за инфраструктуру компании и дата-центры.

"Два года назад Сергей присоединился к нам и помог улучшить многие процессы. Уверен, что в новой роли он успешно продолжит укреплять несколько ключевых для нас направлений", - прокомментировал назначение CEO компании Андрей Рогозов, которого цитирует пресс-служба.