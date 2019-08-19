МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Заявку на конкурс на Западно-Иркинский участок недр на Таймыре подала только "Роснефть", процедура состоится 15 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды России.

"На конкурс подала заявку единственная компания - "Роснефть". ТЭПы (технолого-экономические показатели) еще не поданы. Срок их предоставления - 20 сентября 2019 года. Заседание конкурсной комиссии состоится 2 сентября, сам конкурс - 15 октября 2019 года", - сказали в пресс-службе, добавив, что участок будет предоставлен без торгов.

"Торгов не будет. Стартовый платеж - 402,7 млн рублей. Предложение, его размер не может быть ниже стартового, компания представит в конверте, который вскроют на заседании", - добавили в Минприроды России.

Лицензия будет предоставлена на 27 лет.

Участок с вероятными запасами нефти и газа в 500 млн т условного топлива частично расположен на территории Пайяхской группы месторождений, разработкой которого занимается "Нефтегазхолдинг" Эдуарда Худайнатова. При этом порядка 70% участка расположено на особо охраняемой природной территории регионального значения - государственного природного заказника "Бреховские острова". Этот заказник относится к водно-болотным угодьям международного значения, и именно в этом месте обитают редкие животные, растения и водоплавающие птицы, занесенные в Красную книгу России. Глава Минприроды России Дмитрий Кобылкин в интервью ТАСС ранее сообщал, что ведомство введет специальный режим на весь период геологоразведочных работ на Западно-Иркинском участке недр, чтобы проконтролировать соблюдение всех экологических норм, в том числе на территории природного заказника.

При этом Минприроды сомневалось в том, что количество нефти, которое "Роснефть" считает возможным добывать на месторождении, будет соответствовать ожиданиям компании.