Нацбанк Таджикистана не подтвердил введение новой национальной платежной системы

ДУШАНБЕ, 19 августа. /ТАСС/. Национальный банк Таджикистана (НБТ) не подтвердил введение новой национальной системы денежных переводов. Об этом корреспонденту ТАСС в понедельник сообщила руководитель отдела прессы НБТ Мавджуда Хасанова.

"Национальный банк Таджикистана не подтверждает информацию о внедрении новой национальной системы денежных переводов", - сообщила Хасанова. Она добавила, что "НБТ пока воздерживается от комментариев в связи с тем, что данный вопрос находится на стадии рассмотрения". По ее словам, "при принятии соответствующего решения НБТ предоставит более полную информацию".

"В связи с тем, что национальный процессинговый центр находится на стадии разработки, мы не можем предоставить информацию или прокомментировать данный вопрос, - пояснила Хасанова. - В случае успешного завершения механизма разработки данного проекта, Национальный банк Таджикистана, согласно своей коммуникационной политике, подробно проинформирует общественность по данному вопросу".

19 августа издание "Коммерсантъ" сообщило, что Национальный банк Таджикистана (НБТ) вводит с 1 сентября национальную систему денежных переводов. После этого российские и международные системы смогут осуществлять переводы в Таджикистан только в пределах размещенных в НБТ средств. По информации этого источника, это противоречит российскому законодательству и не согласовано с Центральным банком (ЦБ) России. В связи с этим Национальная платежная ассоциация (НПА) направила в ЦБ РФ и министру финансов, первому вице-премьеру Антону Силуанову письмо, в котором выразило озабоченность инициативой НБТ по созданию нового механизма трансграничных переводов с Таджикистаном. Исполнительный директор НПА Мария Михайлова пояснила, что с переходом на предложенную таджикским регулятором систему "исчезнут все многолетние наработки рынка, что приведет к удорожанию переводов для потребителей". Сейчас комиссия за перевод составляет 0,5-1% суммы перевода.