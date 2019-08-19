В Минтрансе Чехии уточнили дату консультаций с РФ по авиасообщению

ПРАГА, 19 августа. /ТАСС/. Российско-чешские консультации по пассажирскому авиасообщению состоятся на уровне руководителей отделов гражданской авиации министерств транспорта обеих стран 13 сентября в Праге. Об этом ТАСС сообщил в понедельник заместитель пресс-секретаря министерства транспорта Чехии Франтишек Емелка.

"Сроки проведения консультаций сегодня были согласованы министерствами транспорта Чехии и России, - подчеркнул он. - Они пройдут в чешской столице 13 сентября, в пятницу".

Предыдущий раунд консультаций прошел в июле в Москве. Транспортные ведомства РФ и Чехии, по словам Емелки, интенсивно взаимодействуют с целью скорейшего достижения постоянно действующего соглашения о пассажирских авиаперевозках. Оно может быть подписано до конца сентября.

До конца лета между РФ и Чехией действует временная договоренность о сохранении числа рейсов национальных авиаперевозчиков в воздушном пространстве обеих стран. Прага заинтересована в скорейшем урегулировании ситуации, возникшей в пассажирских авиаперевозках с РФ.

2 июля по требованию чешской стороны российские авиакомпании были вынуждены сократить или полностью остановить полетную программу в Чехию. Так, "Аэрофлот" сократил количество рейсов из Москвы в Прагу с шести до двух в день. Лоукостер "Победа" с 4 июля был готов приостановить полеты из Москвы в Карловы Вары, а "Уральские авиалинии" - из Екатеринбурга в Прагу.

По данным источника ТАСС, решение чешской стороны ограничить полеты российских авиакомпаний было связано с тем, что власти двух стран не смогли договориться и согласовать перелет самолета Czech Airlines из Праги в Сеул через воздушное пространство России. Как указала газета "Коммерсантъ", Минтранс РФ требовал от Чехии допустить на линию Москва - Прага третьего назначенного перевозчика. В случае отказа российская сторона планировала не продлевать Czech Airlines временное разрешение на полеты из Праги в Сеул, срок действия соглашения истекал 1 июля. В тот же день чешская сторона сообщила, что дала временное разрешение на полеты до 7 июля. Полетная программа авиакомпаний была возобновлена в полном объеме.