ВТБ и "М.Видео-Эльдорадо" с сентября начнут тестирование системы оплаты по QR-кодам

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Банк ВТБ и группа "М.Видео-Эльдорадо" с сентября начнут тестирование сервиса по оплате товаров и услуг с помощью QR-кодов в рамках разработанной Банком России Системы быстрых платежей (СПБ). Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

"ВТБ и Группа "М.Видео-Эльдорадо" объявляют о старте тестирования системы быстрых платежей. С сентября клиенты банков, подключенных к сервису, смогут совершить покупку по QR-коду в пилотных магазинах", - говорится в пресс-релизе.

Пилотный проект пройдет в Москве в одном магазине "М.Видео" и одном "Эльдорадо". В дальнейшем сервис может быть масштабирован на все магазины обеих сетей. Так, через год работы сервиса доля быстрых платежей в обороте группы "М.Видео-Эльдорадо" может достигнуть 4%.

Как отметила финансовый директор группы "М.Видео-Эльдорадо" Екатерина Соколова, после завершения пилота и масштабирования проекта будет запущена система мотивации покупателей по использованию СПБ в рамках программы лояльности.

В рамках пилотного проекта по приему быстрых платежей ВТБ и "М.Видео-Эльдорадо" подготовили программное обеспечение касс и платежных терминалов. Так, при оформлении покупки сумма к оплате вводится на кассовом аппарате, банк передает эти данные в Национальную систему платежных карт, которая, в свою очередь, генерирует уникальный QR-код. Клиент через мобильное приложение своего банка, подключенного к системе быстрых платежей, сканирует этот код на эквайринговом терминале и подтверждает оплату.

О системе

Банк России в начале года запустил Систему быстрых платежей, позволяющую россиянам переводить деньги по номеру телефона. Сейчас к системе подключены "Русский стандарт", банк "ФК Открытие", ВТБ, "Юникредит", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, "Qiwi банк" и РНКО "Платежный центр" - оператор платежной системы "Золотая корона".