Исполнение финансовых показателей дорожного нацпроекта достигло 28,2%

"Реализация мероприятий национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" идет в соответствии с графиком. По состоянию на 16 августа 2019 года исполнение финансовых обязательств в целом по нацпроекту составляет 28,2%. При этом только по федеральному проекту "Дорожная сеть" в настоящее время этот показатель достиг 32,3%", - говорится в сообщении дорожного агентства.

В Росавтодоре пояснили, что исполнение финансовых показателей нацпроекта предусмотрено во второй половине года. Это связано с тем, что дорожная деятельность в России носит ярко выраженный сезонный характер. "В большинстве субъектов дорожные работы невозможны до апреля-мая. Они осуществляются в весенне-летний период с учетом географических и климатических особенностей территорий. Оплата производится после завершения работ и приемки объектов, в том числе при участии общественных контролеров. При этом во многих регионах авансирование дорожной деятельности не предусмотрено", - отметили в Росавтодоре.

Как уточнили в дорожном агентстве, соглашения со всеми 83 субъектами РФ на основную сумму федеральной поддержки - 106,2 млрд рублей - заключены в срок до 5 апреля, менее чем за месяц после доведения лимитов. Бюджетные обязательства по всем заключенным соглашениям поставлены на учет территориальными органами Федерального казначейства.

О дорожном нацпроекте

Нацпроект "Безопасные и качественные автодороги" охватит 104 города, формирующих агломерации, в 83 субъектах РФ. К 2024 году (по сравнению с 2017 годом) должна вырасти доля автодорог регионального значения в нормативном состоянии с 43,1% до 50,9%, должна быть ликвидирована половина мест концентрации ДТП, вдвое - до 85% - увеличена доля протяженности дорог городских агломераций в нормативном состоянии, на 10% снижена доля федеральных и региональных трасс, работающих в режиме перегрузки. Финансирование нацпроекта со стороны регионов за шесть лет превысит 4,139 трлн рублей, при этом федеральный бюджет направит 440,9 млрд рублей.