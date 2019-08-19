Минпромторг поддержал предложение Минприроды довести норму переработки упаковки до 100%

МОСКВА, 19 августа. /ТАСС/. Минпромторг России поддержал участников межведомственной рабочей группы Министерства природных ресурсов и экологии РФ в предложении увеличить до 100% норматив переработки отходов от использованных товаров (тара и упаковка). Об этом заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов сообщил в понедельник в эфире радиостанции "Говорит Москва".

"Минпромторг России в принципе поддерживает предложение об увеличении нормативов утилизации до максимальных значений по всем группам товаров, - сказал он. - При этом нагрузка, связанная с увеличением нормативов утилизации, должна быть соразмерной для всех производителей товаров и упаковки".

По словам замминистра, соразмерность нагрузки не допустит возможного преимущества для отдельных отраслей промышленности. "Исключением из этого принципа могут быть политические решения, направленные на сокращение производства того или иного товара или упаковки, например, решение о сокращении выпуска пластиковых пакетов", - уточнил он.

Евтухов добавил, что Минпромторг предлагает пересмотреть действующий механизм расширенной ответственности производителя (РОП), который "имеет ряд недостатков". В частности, по его словам, действующий механизм не учитывает сроки эксплуатации товаров и упаковки от производства до момента утраты ими потребительских свойств. "В связи с этим требуется разработать математическую модель, в которой будет представлено экономическое обоснование увеличения норматива утилизации по каждой группе товаров, а также ставок экологического сбора", - считает Евтухов.

В докладе Минприроды по результатам деятельности группы отмечалось, что объем экологического сбора предположительно увеличится до 136 млрд рублей в год. Эти средства планируется направить на реализацию задач национального проекта "Экология" в части обращения с коммунальным мусором.

Механизм РОП предполагает самостоятельную переработку производителем части своей упаковки, вышедшей из употребления, поручение этого специализированной компании или платеж экологического сбора за нее государству. Участники рынка считали, что сейчас механизм устарел, поскольку норматив и ставка сбора слишком низкие, чтобы подталкивать производителей к организации переработки отходов, а ответственности за нарушения принципов РОП не было до 30 мая 2019 года. В июне 2019 года стало известно, что вице-премьер РФ Алексей Гордеев поручил создать при Минприроды РФ межведомственную рабочую группу, которая займется "донастройкой" института РОП и экологического сбора.