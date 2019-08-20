"Роснефть" с 1 мая по 15 июля снизила нефтедобычу на 1,7 млн тонн

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. "Роснефть" вынужденно сократила добычу нефти с 1 мая по 15 июля 2019 года на 1,7 млн тонн в связи с ограничениями "Транснефти" на прием нефти в систему магистральных трубопроводов. Об этом говорится в сообщении нефтяной компании.

"За время действия ограничения приема нефти в систему магистральных нефтепроводов "Транснефти" (с 1 мая по 15 июля 2019 года) компания была вынуждена сократить добычу на 1,7 млн тонн нефти", - отмечает "Роснефть".

Ранее "Роснефть" предложила включить в общий объем ущерба от загрязнения трубопровода "Дружба" потери от вынужденного сокращения добычи в связи с попаданием в нефтепровод некондиционного сырья.

В начале мая агентство Reuters сообщило со ссылкой на источники, что "Транснефть" попросила нефтяные компании временно снизить добычу в связи с приостановкой экспорта по "Дружбе" из-за инцидента с попаданием грязной нефти в трубопровод. Кроме того, в начале июля "Транснефть" ограничивала прием нефти от "РН-Юганснефтегаза". "Транснефть" объясняла введение ограничений тем, что "Роснефть" скопила большое количество безадресной нефти в системе, а "Роснефть" называла в качестве причины заполненность трубопроводов суррогатной нефтью.

Ситуация с "Дружбой"

Нефтепровод "Дружба" обеспечивает поставки нефти на белорусские НПЗ и ее транзит в Европу. Загрязнение нефти в "Дружбе" хлорорганикой, выявленное в апреле, привело к приостановке прокачки российской нефти на Украину, в Польшу, Германию, Венгрию и Словакию. Белорусские НПЗ из-за недостаточного объема чистой нефти были вынуждены снизить загрузку.

Прокачка чистой нефти из России в Белоруссию возобновилась в мае.