Производители спецтехники попросили выделить 16,5 млрд рублей на скидки для аграриев

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российские производители специализированной техники и оборудования предложили правительству выделить 16,5 млрд рублей на 2020-2023 годы на субсидирование скидок на сельскохозяйственную технику для аграриев. Соответствующее письмо председателя совета директоров Росспецмаша Константина Бабкина, копия которого имеется в распоряжении ТАСС, направлено на имя премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

"Считаем необходимым сохранить программу 1432 [программа скидок] и выделить на ее реализацию в 2020-2023 годах бюджетные средства в размере 16,5 млрд рублей", - говорится в письме.

В документе уточняется, что эта программа необходима для реализации открывшихся для России возможностей по наращиванию поставок российской сельскохозяйственной продукции на рынки Китая из-за экономического противостояния КНР и США.

Для этого, считают в Росспецмаше, нужен рост эффективности отечественного сельского хозяйства, который "потребует масштабного обновления и увеличения парка сельскохозяйственной техники, основанного на выпускаемых в России машинах и оборудовании".

Таким образом, производители поддержали комиссию Госдумы по правовому обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса РФ, в которой убеждены, что у российских аграриев есть возможности по расширению на китайском рынке. Письмо с предложением увеличить объемы финансирования программы, предусматривающей компенсацию части затрат на покупку отечественной техники, было направлено Медведеву председателем этой комиссии, первым зампредом Союза машиностроителей России Владимиром Гутеневым. В документе уточняется, что за время действия этой программы доля отечественных производителей сельхозтехники на внутреннем рынке выросла с 24 до 60%.