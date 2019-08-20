"Тинькофф" отказался от переезда в бизнес-центр "Акватория"

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Группа "Тинькофф" отказалась от переноса штаб-квартиры в бизнес-центр "Акватория" в 2022 году. В настоящий момент "Тинькофф" изучает более привлекательные варианты, говорится в сообщении группы, посвященном финансовыми итогами за первое полугодие 2019 года.

"В августе руководство "Тинькофф" приняло решение не переносить штаб-квартиру группы в строящийся бизнес-центр "Акватория" в 2022 г. В настоящий момент компания изучает другие более привлекательные варианты размещения штаб-квартиры группы", - отмечается в сообщении.

В июне группа "Тинькофф" объявила о закрытии сделки по долгосрочной аренде офиса "Акватория" у девелопера Wainbridge. Тогда в группе заявляли, что эта "сделка станет крупнейшей на рынке офисной недвижимости Москвы за последние два года".

Офисный центр "Акватория" находится на Ленинградском шоссе. Предполагалось, что он станет новой площадкой для штаб-квартиры "Тинькофф", который займет на территории бизнес-центра более 68 000 кв. м, включая физкультурно-оздоровительный комплекс площадью более 3 000 кв. м.