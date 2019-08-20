Fiat отзывает в России 246 автомобилей из-за проблем с круиз-контролем

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российский дилер Fiat - ООО "ЭфСиЭй РУС" - отзывает в России 246 автомобилей модели Freemont из-за проблем с круиз-контролем. Отзыв касается автомобилей, реализованных в 2013-2014 годах.

"Причиной отзыва является вероятность короткого замыкания с последующим прерыванием передачи данных от шин при активном Cruise Control и скорости автомобиля ниже установленной. При этом в программном обеспечении контрольного модуля двигателя может остаться запрос на ускорение, что может привести к сохранению текущей скорости или ускорению автомобиля", - говорится в сообщении Росстандарта.

На автомобилях будет проведена проверка и обновление программного обеспечения контрольного модуля двигателя в случае необходимости, отмечается в сообщении.