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Chrysler и Jeep отзывают в России более 1,7 тыс. автомобилей из-за проблем с ПО

Речь идет о программном обеспечении блока управления экстренными вызовами

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Российский дилер Chrysler и Jeep - ООО "ЭфСиЭй РУС" - отзывает в РФ 1 725 автомобилей из-за проблем с программным обеспечением блока управления экстренными вызовами. Об этом сообщило Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

В частности, отзыву подлежат транспортные средства марки Chrysler (Pacifica) и Jeep (Grand Cherokee, Compass, Cherokee, Wrangler), реализованные с июля 2017 года по апрель 2018 года.

"Причиной отзыва стала проблема с программным обеспечением блока управления экстренными вызовами. Если после срабатывания системы экстренного вызова соединение обрабатывается или теряется, то не всегда срабатывает повторная попытка установления вызова", - сообщили в Росстандарте.

Отмечается, что на всех автомобилях необходимо обновить программное обеспечение блока ЕАМ. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

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