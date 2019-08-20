Промсвязьбанк просит суд расторгнуть брачный договор Алексея Ананьева

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы во вторник начал рассмотрение иска ПАО "Промсвязьбанк" с требованием расторгнуть брачный договор одного из его бывших владельцев Алексея Ананьева для взыскания с него компенсации по иску на 282 млрд рублей, передает корреспондент ТАСС.

"В передаче дела по подсудности отказать, рассмотреть дело в Мещанском суде Москвы", - определила судья.

На заседании во вторник представители сторон заявили ходатайства об истребовании документов, которые были частично удовлетворены. Следующее заседание состоится 12 сентября в 16:00 мск. На нем, как ожидается, стороны смогут дать пояснения по своим позициям.

Согласно материалам дела, по брачному договору, заключенному за два месяца до начала санации Промсвязьбанка, Алексей Ананьев передал своей супруге Дарье все свое недвижимое имущество и около 5 тыс. произведений искусства.

Сделка по передаче здания Института русского реалистического искусства на Дербеневской набережной в Москве супруге Алексея Ананьева состоялась за два месяца до введения временной администрации в банк.

Арест имущества

Всего в перечне арестованного имущества - более 50 объектов недвижимости, в том числе жилые дома и земельные участки, ДВА самолета Bombardier Challenger 650, принадлежащих Ананьевым, автомобили, а также здание и коллекция музея Института русского реалистического искусства и доли в компаниях. Арестовано было имущество не только самих ответчиков, но и их родственников.

Позднее суд отменил арест части активов брата Алексея Ананьева Дмитрия, сняв обеспечение с 80% его зарплаты и иных доходов. Также арест был снят с 80% доходов с банковских счетов его брата, бывшего совладельца ПСБ Алексея Ананьева, а также принадлежащего Алексею Ананьеву самолета Bombardier.

Промсвязьбанк пытается взыскать с экс-владельцев, бывших топ-менеджеров, членов правления и должностных лиц банка возмещение ущерба, который банк понес, по мнению истца, в результате подписания ответчиками убыточных сделок.

Промсвязьбанк 15 декабря 2017 года был взят на санацию через подконтрольный ЦБ Фонд консолидации банковского сектора. В 2018 году был передан Росимуществу и назначен опорным банком по гособоронзаказу и крупным госконтрактам.