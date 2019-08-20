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Санация на финансовом рынке

ЦБ обнаружил вывод активов из "Тройка-Д Банка"

Эта кредитная организация лишилась лицензии 17 апреля за нарушения "антиотмывочного" законодательства

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Временная администрация, назначенная ЦБ РФ в московский "Тройка-Д Банк", у которого в апреле 2019 года была отозвана лицензия, выявила операции, направленные на вывод активов из кредитной организации, говорится в сообщении регулятора.

"Временная администрация по управлению АО "Тройка-Д Банк" <…> установила в действиях должностных лиц банка признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем кредитования заемщиков, не обладающих способностью исполнить свои обязательства, а также замещения обязательств физических лиц векселем организации, имеющей неудовлетворительное финансовое состояние", - сообщается в публикации.

Оценка, проведенная временной администрацией банка, показала, что активы организации составляют около 5,11 млрд рублей. В то же время обязательства банка достигают 8,98 млрд рублей.

Информация о финансовых операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний, осуществленных должностными лицами банка, направлена Банком России в Генпрокуратуру и Следственный департамент МВД РФ для рассмотрения и принятия соответствующих процессуальных решений.

"Тройка-Д Банк" лишился лицензии 17 апреля 2019 года за нарушения "антиотмывочного" законодательства. Кроме того, банк систематически занижал величину необходимых к формированию резервов и завышал стоимость своего имущества. По величине активов "Тройка-Д Банк" занимал на 1 апреля 2019 года 185-е место в банковской системе России.

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