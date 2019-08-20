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Скворцова заявила, что оклад врачей в четырех регионах составляет менее 30% от зарплаты

При этом только в 10 регионах доля оклада выше 50%, отметила глава Минздрава

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Гарантированная часть заработной платы (оклад) должна составлять не менее 55%, однако только в 10 регионах уровень оклада превышает 50%, а в четырех субъектах он ниже 30%, сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на совещании по вопросам модернизации первичного звена здравоохранения.

"Четыре региона имеют до сих пор долю оклада менее 30%, а выше 50% - имеют только 10 регионов. Это приводит, безусловно, к дестабилизации ситуации, к очень высокой дифференциации между зарплатами медицинских работников, которые находятся на одинаковых должностях с одинаковой нормой рабочего времени", - сказала она.

Министр отметила, что обязательства регионов закрепить долю окладов на уровне 55% позволит сократить дифференциацию до 1,2-1,3.

"Кроме того, мы предлагаем закрепить минимальный уровень соотношения заработной платы к средней по экономике региона при внутреннем совместительства 1,2. При том, что средний уровень зарплаты у врачей у нас 200%, хотелось бы, чтобы минимальный уровень составлял 170% для врачей первичного звена, участковых врачей, врачей общей практики, узких специалистов, а для врачей скорой помощи - не был ниже 200%", - добавила министр.

"Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" является одним из восьми федеральных проектов, которые входят нацпроект "Здравоохранение". По данным Минздрава России, федеральный проект по развитию первичного звена здравоохранения обеспечивает до 50% успеха реализации других федеральных проектов. Основная цель этого проекта - обеспечение оптимальной доступности медицинских организаций для населения.

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Скворцова, Вероника ИгоревнаРоссия
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