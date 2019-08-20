РБК: Россия за пять месяцев увеличила поставки нефти в США в три раза

МОСКВА, 20 августа. /ТАСС/. Объем импорта российской нефти в США вырос почти в три раза за пять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 19,94 млн баррелей. В январе-мае 2018 года США ввезли 6,67 млн баррелей, сообщает во вторник РБК со ссылкой на статистику американского Управления энергетической информации (EIA).

Исходя из данных EIA и средней цены нефти марки Urals, в указанный период стоимость импорта сырой нефти в США из России могла составить $1,32 млрд. В мае 2019 года США получили почти 5,9 млн баррелей российской нефти, что является рекордно высоким показателем с июня 2012 года. На долю российской нефти в этом месяце пришлось 2,65% всего импорта сырой нефти в США. В мае США закупили 17,4 млн баррелей российской нефти и нефтепродуктов, что стало самым высоким показателем с апреля 2013 года. Это более 5,7% всего импорта нефти и нефтепродуктов в США за месяц.

Статистика EIA содержит данные об импорте нефти, добытой в России, однако ее поставщиками не обязательно могут быть российские компании, уточняет РБК.

Одновременно поставки нефти из Венесуэлы в США за январь-май снизились примерно в 2,5 раза в сравнении с прошлым годом, а в мае практически обнулились. В результате Россия с марта опередила Венесуэлу по объемам поставок в США и вышла на восьмое место в списке крупнейших поставщиков, отмечает издание.

Снижение импорта нефти из Венесуэлы связано с введение американских санкций против страны в январе этого года. 5 августа президент США Дональд Трамп подписал указ о полной блокировке собственности правительства Венесуэлы в американской юрисдикции и запрете на любое предоставление ему финансовых средств, товаров и услуг. Блокировка распространяется на активы всех ведомств правительства латиноамериканской страны, а также Центрального банка Венесуэлы и государственной нефтяной компании PDVSA.